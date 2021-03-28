Червиченко считает, что молодёжной сборной России по силам обыграть Францию на ЧЕ

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча молодёжной сборной России с командой Франции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года
Червиченко считает, что молодёжной сборной России по силам обыграть Францию на ЧЕ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У нас очень сильная молодёжка, сильнейшая за последнее время. У французов тоже хороший состав, но нашим игрокам по силам обыграть Францию. У нас отличный вратарь — Александр Максименко. Практически в каждой линии у нас есть не просто потенциальные сильные игроки, а уже состоявшиеся звёзды российского футбола», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Он отметил, что предстоящий матч станет ключевым в борьбе за первое место в группе.

«У нас очень хорошие шансы. Если бы нынешняя молодёжка играла с национальной сборной России, не факт, что основной команде пришлось бы легко», — добавил Червиченко.

Матч Россия — Франция состоится 28 марта. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Галактионов высказался о предстоящем матче молодёжного чемпионата Европы Россия — Франция.

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