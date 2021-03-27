Тренер молодёжной сборной России о матче с Францией: у них тоже две ноги

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче чемпионата Европы с Францией.

«Глобально по именам и трансферной стоимости для СМИ и болельщиков может показаться, что французы представляют нечто большее. Но играют люди, футболисты в конкретном состоянии. У них также две ноги. Мы приехали решать свои задачи, мы мотивированны и амбициозны. Важно не обращать на это внимание. Мы Россия. Наши футболисты тоже ценны и любимы. Наши ребята показывают, что мы тоже можем завоёвывать сердца болельщиков. Надо выходить на поле и переигрывать», — сказал Галактионов.

Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта.

Галактионов ответил на вопрос, может ли разгромная победа над Исландией на Евро-2021 негативно повлиять на его подопечных.