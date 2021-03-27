Галактионов о разгроме Исландии на Евро-2021: хвалебные отзывы могут быть резко изменены в другую сторону
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«Все, кто приехал, понимают, для чего мы здесь находимся. Одна победа не способна пошатнуть нас ни влево, ни вправо. Понимаем, что хвалебные отзывы могут быть резко изменены в другую сторону. Вчера был день восстановления, но провели и индивидуальные беседы с некоторыми футболистами, чтобы никто не расслаблялся. На сегодняшней тренировке было видно, что уровень мотивации и мобилизации на пределе», — заявил специалист.
Ранее Галактионов подчеркнул, что в молодёжке спрос с Захаряна как со взрослого.