Галактионов о разгроме Исландии на Евро-2021: хвалебные отзывы могут быть резко изменены в другую сторону

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов ответил на вопрос, может ли разгромная победа над Исландией на Евро-2021 расхолаживающе повлиять на его подопечных.

«Все, кто приехал, понимают, для чего мы здесь находимся. Одна победа не способна пошатнуть нас ни влево, ни вправо. Понимаем, что хвалебные отзывы могут быть резко изменены в другую сторону. Вчера был день восстановления, но провели и индивидуальные беседы с некоторыми футболистами, чтобы никто не расслаблялся. На сегодняшней тренировке было видно, что уровень мотивации и мобилизации на пределе», — заявил специалист.

Ранее Галактионов подчеркнул, что в молодёжке спрос с Захаряна как со взрослого.