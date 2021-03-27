Галактионов о Захаряне: спрос с него как со взрослого

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлением от игры 17-летнего Арсена Захаряна и рассказал, почему решил пригласить его в команду.

«Он парень ответственный, молодой. Но спрос с него как со взрослого, ведь он играет в РПЛ. Познакомились в Турции на сборах. Мы подбираем футболистов не только по индивидуальному уровню, но и по человеческим качествам, чтобы игрок влился и не испортил микроклимат в команде. Посторонних людей тут быть не должно. Нам нужны ребята, которые сильны как футболисты и дают единение. Вне зависимости от возраста», — заявил специалист.

Ранее наставник молодёжной сборной России признался, что его футболисты обсуждают медали фигуристок на ЧМ.