Наставник молодёжной сборной России признался, что его футболисты обсуждают медали фигуристок на ЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, что его подопечные в курсе успехов отечественных фигуристок на чемпионате мира.

«Конечно, наши ребята вниманием данный турнир не обделяют. Показать им в качестве мотивации? Вообще, включали на сборах в разное время матчи молодёжной хоккейной сборной, сборной по футболу. Ребята с большим уважением относятся к различным видам спорта и обсуждают всё. Счастливы, что у нас в стране есть такие талантливые фигуристки», — заявил специалист.

Ранее футболист молодёжной сборной России рассказал, как приняли в команде 17-летнего Захаряна.