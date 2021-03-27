Наставник молодёжной сборной России признался, что его футболисты обсуждают медали фигуристок на ЧМ

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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, что его подопечные в курсе успехов отечественных фигуристок на чемпионате мира.
Наставник молодёжной сборной России признался, что его футболисты обсуждают медали фигуристок на ЧМ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Конечно, наши ребята вниманием данный турнир не обделяют. Показать им в качестве мотивации? Вообще, включали на сборах в разное время матчи молодёжной хоккейной сборной, сборной по футболу. Ребята с большим уважением относятся к различным видам спорта и обсуждают всё. Счастливы, что у нас в стране есть такие талантливые фигуристки», — заявил специалист.

Ранее футболист молодёжной сборной России рассказал, как приняли в команде 17-летнего Захаряна. 

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