Галактионов: у игроков молодёжной сборной России не должно быть закрепощённости

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, с каким настроем его подопечные должны выйти на поле в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Мы подбираем тех футболистов, которые горят желанием побеждать вне зависимости от времени на поле. Он представляет честь страны. Но и голова должна быть холодной. Нужно соблюдать нюансы, которые требуются в игре. Есть желание показать результат, но нужно и правильно выполнять игровые действия. Не должно быть закрепощённости, давления», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Матч Россия — Дания состоится 31 марта и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Галактионов высказался об игре с Францией.