Назван стартовый состав молодёжной сборной России по футболу на матч с Данией

Короткая ссылка
Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.
Назван стартовый состав молодёжной сборной России по футболу на матч с Данией
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Артём Голубев, Иван Обляков, Данил Глебов, Денис Макаров, Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв и Фёдор Чалов.

Встреча состоится 31 марта. Начало — 19:00 мск. 

До этого россияне разгромили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2). Датчане же обыграли и французов (1:0), и исландцев (2:0).

Ранее сообщалось, что Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить