Назван стартовый состав молодёжной сборной России по футболу на матч с Данией

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Роман Евгеньев, Артём Голубев, Иван Обляков, Данил Глебов, Денис Макаров, Арсен Захарян, Вячеслав Грулёв и Фёдор Чалов.

Встреча состоится 31 марта. Начало — 19:00 мск.

До этого россияне разгромили Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2). Датчане же обыграли и французов (1:0), и исландцев (2:0).

Ранее сообщалось, что Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро.