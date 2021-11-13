Галактионов назвал шикарной победу над Словакией в отборе на ЧЕ-2023

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал результат матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года с командой Словакии.

«То, что мы выиграли, — это шикарно. То, что показали агрессивный футбол со Словакией, которая до этого провела очень хорошую игру с испанцами, — мы довольны», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что команда уже начала анализировать следующую игру отбора с Испанией.

Игра групповой стадии, которая прошла в Московской области, на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

Мячи забили Даниил Хлусевич (на 34-й минуте), Гамид Агаларов (на 45-й) и Тимур Сулейманов (на 82-й).

Российская команда, набравшая 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице третьей группы. Лидирует Испания, у которой 12 баллов и игра в запасе.

Матч Россия — Испания состоится 16 ноября.

Ранее Шамиль Газизов высказался о голе Агаларова в матче со Словакией.