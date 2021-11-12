Газизов высказался о голе Агаларова в матче со Словакией

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил игру нападающего Гамида Агаларова за молодёжную сборную России в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года с командой Словакии.
Газизов высказался о голе Агаларова в матче со Словакией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Очень хорошо сыграл. Забил гол, сделал свою работу. Доказывает, что он лучший бомбардир сегодня в чемпионате. Теперь ждём матч с Испанией. Думаю, что там тоже будет всё хорошо. Мы рады за Гамида, он молодец!» — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Игра групповой стадии, которая прошла в Московской области на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

Мячи забили Даниил Хлусевич (на 34-й минуте), Гамид Агаларов (на 45-й минуте) и Тимур Сулейманов (на 82-й минуте).

Российская команда, набравшая 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице третьей группы. Лидирует Испания, у которой 12 баллов и игра в запасе.

Матч Россия — Испания состоится 16 ноября.

Напомним, что 21-летний форвард «Уфы» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России с 11 голами.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России по футболу Сергей Терехов из-за проблем со здоровьем не сможет сыграть в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

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