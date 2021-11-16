Умяров — о победе над Испанией в отборе на ЧЕ-2023: могли забить больше

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Капитан молодёжной сборной России Наиль Умяров поделился эмоциями после победы над Испанией (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2023 года.
Умяров — о победе над Испанией в отборе на ЧЕ-2023: могли забить больше
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы ещё после первого матча договорились, дали себе слово, что в Москве у них не будет шансов. Отдавать все силы, на каждом сантиметре поля выгрызать. Думаю, так и получилось. Результат закономерный, но могли забить и больше. Было какое-то спокойствие и уверенность, что мы добьёмся своего. И в первом, и во втором таймах мы создавали моменты. Подходы какие-то были у сборной Испании, но мы не позволили им ничего создать», — заявил 21-летний полузащитник московского «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

Победный мяч в ворота испанцев забил Константин Тюкавин (60-я минута).

Молодёжная команда России делит первое место с Испанией в третьей группе отбора на ЧЕ-2023. 

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что Россия полностью переиграла Испанию в матче отбора ЧЕ-2023.

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