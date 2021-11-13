Промах Жоржиньо, хет-трик Кейна и удаление Фернандеса на 10-й секунде: чем запомнились матчи 9-го тура отбора к ЧМ-2022

Италия не смогла обыграть Швейцарию из-за промаха Жоржиньо с пенальти на последней минуте. Хет-трик Гарри Кейна позволил Англии разгромить Албанию со счётом 5:0. Игрок сборной Андорры Рикард Фернандес заработал удаление уже на десятой секунде встречи с Польшей. Фарерские острова прервали сухую серию Дании из восьми матчей. Как продолжился девятый тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Историческая ничья в Риме

Самый интригующий матч дня проходил в Риме, где в третий раз за последние пять месяцев встретились сборные Италии и Швейцарии. Им предстояло наконец-то решить в очном споре, кто должен возглавлять группу C, в которой обе эти команды лидировали с одинаковым количеством очков и почти равной разницей забитых и пропущенных мячей.

Подопечные Роберто Манчини не позволяли швейцарцам рассчитывать на голы в предыдущих двух играх, но в этот раз из-за отсутствия целого ряда игроков их оборона уже была не столь крепка. Гости сразу стали пробовать себя в контратаках, и эта тактика быстро дала результат. На 11-й минуте защитник Сильван Видмер откликнулся на передачу партнёра и так мощно пробил из-за пределов штрафной, что Джанлуиджи Донарумма не смог никак отразить удар.

Чемпионы Европы успели отыграться ещё до конца первого тайма. Во время розыгрыша штрафного Джованни Ди Лоренцо незаметно выскочил под передачу и пробил головой в сторону ворот. Голкипер швейцарцев Ян Зоммер пытался остановить защитника, но кулаками задел не мяч, а его лицо. В чисто игровых же моментах вратарь оставался надёжным и больше не позволял итальянцам развить успех.

В самой концовке матча хозяева получили шанс на победу, которая бы практически гарантировала им возвращение на мундиаль. В ворота сборной Швейцарии был назначен пенальти, и исполнять его отправился Жоржиньо. В сентябре он уже пробивал одиннадцатиметровый, и тогда полузащитник не смог переиграть Зоммера. В этот раз вратарю даже не пришлось никуда прыгать — Жоржиньо пробил гораздо выше ворот.

Счёт так и остался равным, и впервые за 24 года Италия позволила гостям сыграть вничью в официальном матче в Риме. Теперь путёвка на чемпионат мира будет разыграна в последнем туре, в котором подопечные Манчини сыграют на выезде с Северной Ирландией, а Швейцария примет дома Болгарию.

Голевой рекорд в Лондоне

Англия может уже праздновать выход в финальную стадию чемпионата мира. Полуфиналисты предыдущего мундиаля разгромили на своём поле Албанию и сохранили за собой лидерство в группе I с трёхочковым отрывом от Польши. С учётом того, что завершать отборочную кампанию им придётся в Сан-Марино, подопечные Гарета Саутгейта уже могут готовиться к поездке в Катар в следующем году.

Матч проходил на «Уэмбли» под проливным дождём, и интрига в нём не прожила и полтайма. Кроме того, что к 18-й минуте Гарри Магуайр и Гарри Кейн забили по одному мячу головой, гости ещё и потеряли из-за травм сразу двух игроков, а ещё двое получили жёлтые карточки. Поняв, что соперники прекратили всякое сопротивление, Кейн занялся решением личных задач и нацелился на четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Англии, которое занимает Джимми Гривз. Для этого форварду «Тоттенхэма» нужно было забить ещё два мяча.

Кейн сумел добиться своего ещё до перерыва. Сделав сначала результативную передачу на Джордана Хендрикса, он пробил на силу из чужой вратарской и завершил розыгрыш углового. Нападающий стал автором 44 голов в составе национальной команды и сделал счёт 5:0. Заодно он помог сборной Англии побить свой рекорд по количеству голов за календарный год — в 1908-м родоначальники забили 39 мячей, а в ещё не завершившемся 2021-м уже 42. Улучшать этот показатель во втором тайме матче с Албанией англичане не стали, довольствовавшись победой со счётом 5:0.

Скоростное удаление в Андорре

Неудачей Албании сразу же воспользовалась Польша. Чтобы гарантировать себе второе место в группе I, ей было достаточно обыграть на выезде Андорру, с чем у команды Роберта Левандовски не могло возникнуть никаких проблем.

Сборная карликового княжества максимально упростила полякам задачу и даже не стала играть против них полным составом. Уже на десятой секунде Рикард Фернандес отмахнулся локтем от Камила Глика и получил за это красную карточку. В течение следующих десяти минут Роберт Левандовски и Камиль Юзвяк воспользовались этим курьёзным удалением и забили каждый по мячу. Впрочем, Андорре стоило отдать должное — даже в такой безнадёжной ситуации хозяева поля не сдались. На 45-й минуте защитник Жоан Сервос сумел отквитать один гол.

Правда, на перерыв команда ушла с тем же отставанием в два мяча — Аркадиуш Милик с подачи Левандовски отличился в компенсированное время. Чтобы официально оформить разгром, форварду «Баварии» пришлось снова себя проявить во втором тайме. Левандовски забил свой второй мяч в этой игре и 74-й в сборной. Он поднялся на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров национальных команд, а продолжить движение сможет не только в следующем матче с Венгрией, но и во втором раунде отбора на ЧМ-2022.

Конец сухой серии в Копенгагене

Сборная Дании уже завоевала путёвку на мундиаль и теперь старается завершить квалификацию с максимально возможными 30 очками в десяти играх. Очередную, уже девятую победу подряд, скандинавы добыли в матче со своим же автономным регионом — с Фарерскими островами.

Датчане у себя дома почти сразу обозначили своё преимущество и рассчитывали закончить встречу со счётом 2:0 благодаря голам Андреаса Ольсена и Якова Ларсена. У них была возможность не просто заработать очередные три очка, но и продолжить сухую серию, которая длится на протяжении всего отборочного цикла.

Однако она всё-таки прервалась чуть ли не в самый последний момент. На 89-й минуте Каспер Шмейхель пропустил свой первый мяч от Клеминта Ольсена, который с девятью голами стал вторым лучшим бомбардиром в истории Фарер. При этом за всю игру гости нанесли всего два удара в створ соперника. Датчане этой обиды не стерпели, и в компенсированное время Йоаким Мехле вернул преимущество в два мяча, отличившись уже в третьем матче подряд.

Шотландское счастье в Кишинёве

В группе F, которую возглавляет Дания, теперь известен и обладатель второго места. Сборная Шотландии гарантировала себе участие в стыковых матчах после выездной победы над Молдавией со счётом 2:0 и сохраняет шансы впервые оказаться на мундиале с 1998 года.

Героем встречи в Кишинёве стал 20-летний защитник Натан Паттерсон. Самый молодой игрок в нынешнем составе «Тартановой армии» забил свой дебютный мяч за сборную, а затем ассистировал Че Адамсу, который довёл преимущество островитян до комфортных 2:0.

Правда, сам Паттерсон едва не стал виновником нервной концовки матча. Из-за его игры рукой молдаване получили право на пенальти в начале последней десятиминутки. Однако Крэйг Гордон сумел отразить удар Вадима Рацы и не позволил хозяевам поля надеяться хотя бы на ничью.