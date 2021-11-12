Россияне разгромили словаков в отборе на молодёжный ЧЕ-2023 по футболу

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Молодёжная сборная России по футболу с крупным счётом переиграла команду Словакии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2023 года.
Россияне разгромили словаков в отборе на молодёжный ЧЕ-2023 по футболу
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Игра групповой стадии, которая прошла в Московской области, на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

Мячи забили Даниил Хлусевич (34-я минута), Гамид Агаларов (45-я), Тимур Сулейманов (82-я).

Российская команда (12 очков) занимает второе место в турнирной таблице третьей группы. Испания (12), у которой игра в запасе, лидирует.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России по футболу Сергей Терехов из-за проблем со здоровьем не сможет сыграть в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

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