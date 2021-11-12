Шотландия пробилась в стыки за выход на ЧМ-2022 по футболу

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Сборная Шотландии переиграла сборную Молдавии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Шотландия пробилась в стыки за выход на ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Игра, которая прошла на поле стадион «Зимбру» в Кишинёве, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Мячи забили Нэйтан Паттерсон (на 38-й минуте) и Че Адамс (на 65-й минуте).

Сборная Дании, набравшая 24 очка, лидирует в группе F. Скандинавская команда досрочно пробилась в финальную стадию ЧМ-2022. Шотландия с 20 очками занимает второе место. На третьей позиции — Израиль (13).

Ранее тренерский штаб национальной сборной России назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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