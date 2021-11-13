Италия и Швейцария сыграли вничью в отборе на ЧМ-2022

Сборные Италии и Швейцарии не смогли выявить победителя в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

AFP

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Игра группы С, которая прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме, завершилась со счётом 1:1. Мячи забили Сильван Видмер (11-я минута) и Джованни Ди Лоренцо (36-я). Полузащитник итальянцев Жоржиньо не смог реализовать пенальти в концовке матча. Италия (15 очков) лидирует в группе. Швейцария (15) занимает второе место, уступая итальянцам по дополнительным показателям. Ранее сообщалось, что Англия разгромила Албанию в матче отбора на ЧМ-2022.