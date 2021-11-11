«Он всегда улыбался»: от последствий тяжёлой травмы скончался 21-летний хоккеист Болтов

На 22-м году жизни скончался воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов. В августе хоккеист получил тяжёлую травму позвоночника и с тех пор был прикован к постели. В сентябре последний клуб нападающего, МХК «Липецк», объявил о сборе средств на его лечение. По информации СМИ, в последнее время состояние форварда улучшилось и даже появилась надежда на выздоровление, однако последствия повреждения оказались слишком серьёзными.

О смерти молодого хоккеиста Андрея Болтова сообщил МХК «Липецк», цвета которого он защищал на протяжении нескольких лет. В аккаунте клуба в Instagram рассказали, что последние месяцы жизни нападающий боролся с тяжёлой травмой позвоночника, но не справился с её последствиями.

«Наше сердце разбито. С глубоким прискорбием сообщаем, что буквально несколько часов назад ушёл из жизни Андрей Болтов... Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим», — гласит пост.

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В пресс-службе «Липецка» добавили, что в команде шокированы произошедшим, поскольку спортсмен, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, казалось, начал идти на поправку.

«Он всегда улыбался. И ребята о нём отзывались положительно», — рассказали в клубе «Комсомольской правде в Липецке».

По другим данным, Болтов получил компрессионный перелом позвоночника и оказался прикован к постели. Несмотря на то что травма хоккеиста не имела никакого отношения к «Липецку», в сентябре там объявили дополнительный сбор средств на лечение бывшего форварда коллектива. В последнее время молодому человеку действительно стало лучше, у его родных появилась надежда на выздоровление.

О состоянии сына в социальных сетях рассказывала его мать Евгения Болтова. В начале ноября на своей странице в Instagram она выложила пост с просьбой помочь семье финансово, прикрепив номер телефона и реквизиты банковской карточки. Женщина также объяснила, что спортсмен получил компрессионно-осколочный перелом пятого позвонка в начале августа.

«Ему необходима длительная дорогостоящая реабилитация. Вместе мы сможем помочь ему встать на ноги. Хочу выразить большую благодарность всем неравнодушным, ваша поддержка очень много значит для нас», — написала Болтова.

Уже после смерти сына она опубликовала его фото со льда, а также видео, на котором нападающий реализует буллит.

«И таким ты останешься с нами навсегда, моя звёздочка, моё счастье, мой сынок... Душа рвётся от скорби... Нет слов», — гласит подпись.

Болтов — воспитанник одного из ведущих клубов России, магнитогорского «Металлурга». Мальчик с ранних лет буквально грезил хоккеем и вскоре начал заниматься любимым видом спорта. Уже в сезоне-2009/10 он дебютировал в детско-юношеских соревнованиях в составе «Магнитки». Цвета родного клуба Болтов защищал вплоть до 2014-го. Однако реализовать свой талант в Магнитогорске ему не удалось. Тогда же нападающий перебрался в Челябинск в хоккейную школу имени Сергея Макарова, а спустя несколько лет перешёл в ХК «Дмитров».

Последним клубом форварда стал МХК «Липецк», состав которого он пополнил в 2018-м. За этот коллектив он отыграл 2,5 сезона в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Всего в активе спортсмена в этом турнире значится 85 матчей. В них он набрал 44 очка по системе «гол + пас». Последние встречи за команду он провёл в прошлом сезоне. Тогда молодой человек вышел на лёд лишь дважды.

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Эта трагедия стала далеко не первой за последнее время в отечественном спорте. Так, в начале ноября также на 22-м году жизни скончалась волейболистка «Уфимочки-УГНТУ» Алия Хамбикова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — лейкемия. Ходили слухи, что спортсменка могла скончаться от коронавируса, но в клубе информацию опровергли.

«Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не COVID-19... Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, всё пошло по худшему сценарию. Ещё раз выражаем соболезнования, это большая утрата», — объясняли в пресс-службе «Урала», в состав которого входит «Уфимочка-УГНТУ».

Подруга волейболистки Ксения Чикишева рассказала, что Хамбикова, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем, до конца верила в лучшее: продолжала учёбу в университете и даже не думала о завершении карьеры.

«Она была самым добрым человеком, которого я знала! Обладала внутренним стержнем, всегда готова была помочь. Она являлась душой компании, её многие любили. Всегда оставалась жизнерадостной, все трудности проходила с гордо поднятой головой, вела здоровый образ жизни, была примером для многих. Это невероятная потеря для всех её близких, просто не верится. «Одной жизни не хватит, чтобы любить тебя, я обещаю найти тебя в следующей жизни». Я люблю тебя, моя Алия», — цитирует Чикишеву «Пруфы.рф».