Воспитанник «Металлурга» умер в возрасте 21 года

Ушёл из жизни бывший хоккеист МХК «Липецк» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов.

Как сообщает Lipetsk Media, спортсмен последние годы был прикован к постели после травмы позвоночника. Отмечалась положительная динамика в реабилитации, но 9 ноября Болтова не стало в возрасте 21 года.

В МХК «Липецк» хоккеист перешёл в 2018 году. За два сезона он провёл 85 матчей за команду, набрав в них 44 (18 + 26) очка.

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