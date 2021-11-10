Воспитанник «Металлурга» умер в возрасте 21 года

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Ушёл из жизни бывший хоккеист МХК «Липецк» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов.
Воспитанник «Металлурга» умер в возрасте 21 года
  • Pixabay

Как сообщает Lipetsk Media, спортсмен последние годы был прикован к постели после травмы позвоночника. Отмечалась положительная динамика в реабилитации, но 9 ноября Болтова не стало в возрасте 21 года.

В МХК «Липецк» хоккеист перешёл в 2018 году. За два сезона он провёл 85 матчей за команду, набрав в них 44 (18 + 26) очка.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков — молодец, так как побил его рекорд.

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