«Замена полностью соответствует регламенту»: в России ответили на обвинения в нечестной победе на Кубке Билли Джин Кинг

Сборную России по теннису обвинили в жульничестве после победы над Швейцарией в финале Кубка Билли Джин Кинг. Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич выразила недовольство заменой Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову перед решающим матчем. Бывшая третья ракетка мира Пэм Шрайвер назвала это умышленной манипуляцией. При этом капитан национальной команды Игорь Андреев объяснил, с чем были связаны перестановки, а президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев резко отреагировал на обвинения.

Сборная России по теннису уверенно обыграла команду Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг и впервые с 2008 года стала обладателем трофея, ранее известного как Кубок Федераций. Сперва Дарья Касаткина за 79 минут одержала победу над Хиль Тайхман (6:2, 6:4), а затем Людмила Самсонова в упорной борьбе одолела олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич (3:6, 6:3, 6:4), благодаря чему представительницы России и стали чемпионками соревнований.

Изначально вместо Самсоновой на корт должна была выйти Анастасия Павлюченкова, однако тренерский штаб сделал замену за 20 минут до начала игры, так как 12-я ракетка мира почувствовала дискомфорт в колене. По словам Анастасии, травма мучила её на протяжении всего турнира и ей не хотелось подводить коллектив в решающем матче.

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Такой ход вызвал недовольство со стороны швейцарцев, ведь вместо первого номера российская сборная выставила формально пятую ракетку команды. При этом если бы на противостояние изначально были заявлены Касаткина и Самсонова, то Бенчич играла бы именно с Дарьей как с первым номером. Однако замена Павлюченковой стала внезапной, из-за чего вместо неё на корт могла выйти любая теннисистка.

Тем более Самсонова являлась неудобной соперницей для чемпионки ОИ в Токио — до этого в очных матчах Белинда дважды уступала 22-летней уроженке Оленегорска и ни разу не смогла её победить. Хотя, казалось бы, занимающая 40-е место в рейтинге WTA Людмила должна быть явным андердогом в этом противостоянии.

В итоге после очередного поражения Бенчич назвала замену перед встречей некрасивым поступком со стороны соперника и подчеркнула, что в будущем победит добро, а Швейцария обязательно завоюет титул. Её также поддержал капитан «альпийцев» Ханс Гюнтхардт.

«Всё развернулось немного иначе, чем мы предполагали, так как за 15 минут до начала матча нам сказали, что они поменяли игрока под первым номером на четвёртого. Не хочу строить догадки. Некоторые могут назвать это хитрым ходом, но раскрыть правду сейчас невозможно. Либо Павлюченкова действительно получила травму, и это печально, либо они сделали это намеренно, что было бы жульничеством», — приводит слова Гюнтхардта Tennis Majors.

Двукратный чемпион турниров Большого шлема подчеркнул, что считает заслуженной победу россиянок, однако, по его словам, перестановки перед матчем сбили с толку Швейцарию, так как Бенчич планомерно готовилась совершенно к другому оппоненту.

Уступившая Касаткиной Тайхман, в свою очередь, также отметила отличную игру соперниц.

При этом бывшая третья ракетка мира Пэм Шрайвер подвергла критике российскую сборную и заявила, что на месте швейцарской команды подала бы протест на результат игры.

«Россия поступила нечестно сегодня, поменяв состав… Похоже на умышленную манипуляцию, которую ввиду рейтинга и правил допускать было нельзя», — написала Шрайвер в Twitter.

Реакция российской стороны на обвинения не заставила себя долго ждать. Капитан сборной Игорь Андреев подчеркнул, что все вопросы по поводу правил должны переадресовываться судьям. В первый день турнира Канада также делала перестановки незадолго до матчей, отметил он.

«Ничего такого не было. Настя почувствовала себя неважно, обострилась хроническая травма, её пришлось заменить. Потеряли теннисистку под первым номером. Это спорт, всё может произойти: несчастье, травма — и игрок не может выступать. Не понимаю, о каком жульничестве идёт речь. Спортсмен боролся за своё место в финале — и вот так всё обернулось», — сказал Андреев.

RTF win their fifth Billie Jean King Cup title, and their first since 2⃣0⃣0⃣8⃣ 🎉🎉



Take a look at how it all unfolded...#BJKCupFinalspic.twitter.com/XoVJWSordc — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Сама Павлюченкова заявила, что в спорте необходимо уметь проигрывать с уважением к сопернику. Тем более на разминке перед финалом она не могла даже подавать из-за болевых ощущений. Это подтвердила и её партнёр по команде Вероника Кудерметова, по словам которой Анастасия очень хотела сыграть с Бенчич, но на разминке у неё заболело колено.

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев более резко отреагировал на критику в адрес отечественной команды. По его словам, Шрайвер давно далека от тенниса и не знает современных правил, а чужие успехи не дают ей покоя.

«Пусть почитает сначала регламент соревнований, а потом уже делает такие заявления. Правила утвердили ещё лет 10 назад. Я внимательно слежу за появлением каких-либо изменений. Замена, которую мы сделали, полностью соответствует регламенту. Какие сейчас могут быть вопросы, если нас допустили выступать и мы меняли состав? Всё по правилам. Причём другие тоже так делают. Сборная Швейцарии в том числе. Какие манипуляции? Это искусство и тактика тренера. Никакого нарушения правил не было и нет», — возмутился глава федерации.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил, что отечественные спортсменки шли к победе честным путём. Как считает специалист, все спорные моменты должна решать судейская коллегия. Если же арбитры не усмотрели никаких нарушений, значит, всё было честно.

«Я много командных соревнований провёл, но про такую ситуацию, как в матче со Швейцарией, слышу впервые… Мы не первый раз выигрываем этот турнир, и обвинять победителей в жульничестве — что-то грязное, или они недоумки просто. В моей практике были такие экстренные замены. Теннис — игра, может, правильно мы сделали эту перестановку. Самая обычная игровая ситуация. Всегда выставляют сильнейшего против тебя», — подчеркнул тренер.

При этом легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, в честь которой и был назван турнир, не комментировала факт замены перед решающим матчем и просто поздравила Россию с успехом.

«Сборная России завоевала свой пятый Кубок Билли Джин Кинг. Какая выдающаяся неделя для этой команды!» — написала 77-летняя американка.