Перезапуск карьеры: Эриксен может перейти из «Интера» в «Аякс», чтобы вернуться на поле после инфаркта

Полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время может вернуться на поле. По информации СМИ, перенёсший инфаркт во время матча Дания — Финляндия на Евро-2020 футболист близок к переходу из «Интера» в «Аякс». В отличие от Италии в Нидерландах разрешено заниматься спортом на профессиональном уровне со встроенным дефибриллятором. Миланцы уже выразили готовность отпустить хавбека, в то же время он сам не возражает против возвращения в стан амстердамцев.

Перенёсший летом инфаркт во время матча Евро-2020 полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшие месяцы может вернуться на поле. По информации журналиста Николы Скиры, к принадлежащему миланскому «Интеру» футболисту проявляет интерес амстердамский «Аякс», за который тот выступал с 2009 по 2013 год. На прошедшей неделе боссы итальянского клуба выразили готовность продать датчанина в клуб из той страны, где медицинские протоколы позволят ему возобновить карьеру.

На Апеннинском полуострове существуют строгие ограничения на занятия спортом с кардиовертером-дефибриллятором, установленным футболисту после внезапной остановки сердца. Именно по этой причине он больше не имеет права тренироваться на профессиональном уровне и тем более выступать в Серии А. «Интер» даже не включал его в заявку на нынешний сезон.

В Нидерландах же спортсменам разрешается выступать с подобными устройствами. Например, в том же «Аяксе» с дефибриллятором на поле выходит Дейли Блинд, прооперированный 21 декабря 2019 года.

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«Что касается прав на регистрацию Кристиана Эриксена, необходимо отметить, что после серьёзного инцидента, произошедшего во время чемпионата Европы в июне 2021 года, итальянские медики временно запретили ему заниматься спортивной деятельностью в текущем сезоне. Хотя нынешнее состояние футболиста не соответствует требованиям, предъявляемым к спортивной форме в Италии, он может возобновить соревновательную деятельность в других странах», — говорится в заявлении миланского клуба.

Однако у игрока всё же есть теоретический шанс возобновить карьеру и в Италии, но для этого ему необходимо доказать местным врачам, что проблемы с сердцем вызваны всего лишь временным заболеванием или вирусом. В таком случае спортсмену придётся избавиться от имплантата и восстанавливаться ещё не менее полугода. Также неясно, как удаление дефибриллятора в итоге скажется на здоровье футболиста. Впрочем, итальянские СМИ исключают подобное развитие событий, а самого Эриксена привлекает вариант с возвращением в Нидерланды.

Агент 29-летнего хавбека Мартин Скутс, в свою очередь, отмечает, что клиент находится в хорошей форме. По его словам, во время вынужденного отпуска Кристиан проводит много времени с семьёй, а ситуация с его будущим прояснится в ближайшее время.

«У любого футболиста есть цена. Поскольку у Кристиана контракт с «Интером», технически к нему это тоже относится. Всё это чисто финансовый вопрос, который имеет мало отношения к Кристиану лично», — подчеркнул Скутс.

При этом в сентябре распространялись слухи, что Эриксен сможет возобновить тренировки после положительного вердикта врачей. Футболист должен был приступить к занятиям на велотренажёре, беговым упражнениям и лёгкой работе с мячом. Однако делать он это мог только в Дании. Причём неизвестно, начал ли в итоге Кристиан тренироваться. Официально вернуться в большой футбол полузащитник планировал в конце нынешнего или в начале следующего года.

Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы между Данией и Финляндией, прошедшего 12 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Лидер хозяев неожиданно рухнул на газон незадолго до конца первого тайма. Инцидент поверг в ужас как болельщиков, так и присутствовавших на поле футболистов. Капитан датчан Кьер моментально подбежал к Эриксену для оказания первой помощи: он проверил, не проглотил ли тот язык, и перевернул его на бок. Также Симон попросил партнёров по команде окружить Кристиана, чтобы скрыть его от лишних глаз, пока врачи оказывали первую помощь пострадавшему.

Медики несколько минут боролись за жизнь футболиста «Интера» и делали ему массаж сердца. Трагедии удалось избежать. Эриксен пришёл в себя и был госпитализирован, а уже в больнице спортсмену сделали операцию, в ходе которой установили ему прибор для борьбы с сердечной аритмией.

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Остаток Евро полузащитнику пришлось пропустить. Однако датчанам удалось добраться до полуфинала и без своего лидера, а каждую из побед они посвящали преимущественно Эриксену. Как отметил главный тренер скандинавов Каспер Юльманн, после случившегося с Кристианом для него всё изменилось, а сам инцидент в какой-то степени окрылил подопечных. Кьер впоследствии также признал, что сборная в отсутствие Кристиана невероятно прибавила, хотя партнёры и скучали по нему.

В «Интере» же были удивлены произошедшим с полузащитником. По словам представителя медицинского штаба, у Эриксена никогда не возникало жалоб и не было медицинских противопоказаний, связанных с сердечной недостаточностью. Кроме того, отмечалось, что он не болел коронавирусом перед чемпионатом Европы.

Участвовавшие в спасении Эриксена врачи и Кьер позднее удостоились награды от президента УЕФА Александера Чеферина.

«Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь. Команда отреагировала на ситуацию как единое целое. Мы сделали всё, чтобы сохранить это единство… Я стараюсь быть лидером команды как на поле, так и за его пределами, во всех сферах жизни. Думаю, это одна из главных привилегий в моей карьере. Мы знакомы с Кристианом много лет. У него отличная семья, много друзей, все желают ему всего самого лучшего», — сказал Кьер после награждения.

Сам Эриксен поблагодарил своего друга, партнёров по сборной и всю медицинскую бригаду, которая оказывала ему помощь и спасла жизнь.