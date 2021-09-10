Источник: Эриксен сможет начать лёгкие тренировки в октябре

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Полузащитник миланского «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен может начать лёгкие тренировки в октябре 2021 года.
Источник: Эриксен сможет начать лёгкие тренировки в октябре
  • Reuters
  • © Hannah Mckay

Об этом сообщает Passione Inter. По информации источника, Эриксен ждёт вердикта врачей и в октябре может приступить к базовым физическим нагрузкам — использованию велотренажера, бегу и лёгкой работе с мячом. Заниматься он будет в Дании, поскольку в Италии установлены строгие ограничения на работу с имплантированным дефибриллятором.

12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и потерял сознание. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, а потом увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. 

Ранее сообщалось, что капитан сборной Дании Кьер и врачи получат премию УЕФА за спасение Эриксена на Евро-2020.

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