Пререкаемое лидерство: Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди пар, Синицина и Кацалапов — ритм-танец

Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили лидерство в парном катании после исполнения коротких программ на четвёртом этапе Гран-при в Токио. Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на второй строчке в непосредственной близости из-за ошибки партнёрши на приземлении с тройного тулупа. Ритм-танец завершился прогнозируемой победой Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, для которых это выступление стало первым после снятия с этапа Кубка России. Однако американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс установили новый личный рекорд и отстали от них на сотые балла.

Тарасова и Морозов дышат в спину

Первый день японского этапа Гран-при NHK Trophy обещал сразу два мощных впечатления. В серии дебютировали две пары чемпионов мира: Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании и Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах. Ожидания оправдались: и те, и другие, оказались на высоте, возглавив ход соревнований при достаточно жёстком сопротивлении соперников.

Сопровождение фигурного катания в медийных источниках и социальных сетях сейчас таково, что спортсменам постоянно приходится быть на виду у достаточно широкого круга публики и постоянно что-то доказывать. Мишиной и Галлямову в этом плане предстояло убеждать публику в том, что выбранные ими программы олимпийского образца на самом деле гораздо удачнее, нежели это было воспринято на предсезонных прокатах в Челябинске, а Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову — что они по-прежнему держат удар в сравнении с целой сворой более молодых и резвых конкурентов.

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На первом этапе Гран-при в США, напомним, это двукратным чемпионам Европы удалось: Женя и Владимир произвели фурор, выиграв у действующих чемпионов континента Александры Бойковой/Дмитрия Козловского сначала короткую программу, где почти повторили свой личный рекорд двухгодичной давности, набрав 80,36, затем зафиксировали лучшую сумму баллов в произвольной и завоевали первые 15 очков на пути в финал серии.

Несмотря на это известный специалист парного катания Людмила Великова заметила после произвольного проката, что в Америке она снова увидела Тарасову и Морозова без прыжков, и что даже Этери Тутберидзе пока не может фигуристам помочь.

Собственно, главная интрига даже не текущего турнира, а всего олимпийского сезона заключается как раз в этом: если тренерскому штабу Евгении и Владимира (а с фигуристами сейчас работают сразу шесть специалистов) удастся стабилизировать прыжковые элементы, именно их можно будет рассматривать как первый дуэт страны и главных претендентов на олимпийское золото: две прекрасные программы, опыт и качество катания объективно ставят Евгению и Владимира чуть выше прочих соискателей мест в российской сборной на Играх в Пекине.

Героями первого дня токийского турнира ещё до выхода российских пар стали хозяева льда Рику Миура и Рюичи Кихира, причём не сказать, что внезапно: японцы произвели фурор на дебютном этапе Гран-при в Лас-Вегасе, заняв итоговое второе место, вклинившись между российскими дуэтами. На том турнире в короткой программе пара незначительно ошиблась в прыжке, но в Токио исполнение получилось близким к идеалу и завершилось превышением личного рекорда на 1,29 балла (73,98). Подросла, разумеется, и оценка за компоненты.

В этом плане серия Гран-при японцам на руку: до Олимпийских игр они выступят на двух крупных турнирах (при условии прохождения пары в финал Гран-при), есть возможность накатать программы и выйти на ещё более высокий уровень. А это фактически означает, что на Играх в Токио подопечные Бруно Маркотта и его супруги, двукратной чемпионки мира Меган Дюамель, имеют более чем реальный шанс стать первыми за всю историю фигурного катания японскими призёрами Олимпиад в данном виде программы. А заодно серьёзно повысить шансы страны на успех в командном турнире.

Звучит непривычно? Отчасти да. Но японцы реально заслуживали всех комплиментов в свой адрес.

Российская же дуэль завершилась превосходством действующих чемпионов мира, но лишь благодаря грубейшей ошибке Жени на приземлении с тройного тулупа. За прыжок пара лишилась половины базовой оценки и из-за этого сразу просела на четыре с небольшим балла. Всеми прочими элементами, кроме, разве что, выброса, двукратные чемпионы Европы выглядели вне досягаемости для кого бы то ни было. Не говоря уже о том, что их короткая программа «Галатея» безусловно стала одной из лучших постановок как в сезоне, среди прочих конкурентов, так и во всей карьере Тарасовой и Морозова.

Сейчас подопечных Транькова и Тутберидзе от лидеров отделяет 2,62, и очевидно, что решать успех этого противостояния в произвольном прокате будут исключительно прыжки.

Синицина и Кацалапов держат удар

После того, как четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон представили свои новые программы на этапе Гран-при в Турине, выиграв у ближайших преследователей более десяти баллов, одна из лучших российских танцорш недавнего прошлого Екатерина Боброва сказала: «Мне сложно представить, что должно произойти, чтобы французы в текущем сезоне оказались не на первой ступени пьедестала».

Означает ли сказанное, что все усилия Синициной, Кацалапова и их тренера Александра Жулина могут оказаться бесплодными? Совершенно нет. Но им, безусловно, сложнее. Российский дуэт был в некотором смысле отброшен назад травмой спины у партнёра, из-за которой чемпионы мира были вынуждены частично пропустить достаточно важный для себя старт на этапе кубка России в Йошкар-Оле — снялись с турнира после исполнения ритм-танца.

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До этого Виктория и Никита отказались от выступления в Сызрани, поскольку переделывали произвольную постановку, и получилось, что в Токио дуэт приехал котом в мешке: разговоры о травмах, тем более столь серьёзных, невольно откладываются в сознании судей и вполне могут стать причиной недостаточно высоких оценок. На такие мысли невольно наталкивал прецедент, случившийся в Лас-Вегасе с Сашей Трусовой: фигуристка прекрасно исполнила дорожку шагов в произвольной программе, но получила за неё лишь третий уровень сложности. Возможно, у технических специалистов возникли конкретные претензии к элементам, но столь же вероятно, что они ещё до начала выступлений просто поддались бесконечным разговорам о том, что Саша выходит на лёд с тяжёлой травмой ноги. А раз так, значит это должно не лучшим образом сказаться на качестве элементов.

Поэтому выступление Синициной и Кацалапова в Токио ожидалось с некоторой опаской: в числе соперников им противостояли вице-чемпионы мира-2015 Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Но начался турнир, и стоило признать, что предстоящая российско-американская дуэль ушла на второй план. В танцах на льду давненько не случалось того, что принято именовать фразой «украсть шоу», но произошло именно это. Шоу было украдено самым, возможно, неординарным дуэтом последних лет в составе чемпиона мира-2010 в одиночном катании Дайсуке Такахаши, бравшего четырёхлетнюю паузу после Игр в Сочи и вернувшегося в совершенно новый для себя вид катания, и его партнёрши Каны Мурамото.

Небывалый случай, но на свой первый международный турнир пара вышла, вообще не имея в «анамнезе» личных рекордов — их было просто негде зафиксировать. Вызовом прозвучал уже уличный ритм-танец дуэта, поставленный в чисто японском стиле и костюмах и заставивший вспомнить о том, что нынешний тренер пары Марина Зуева по-прежнему является одним из наиболее интересных постановщиков мира.

Рокировка, которую Мурамото и Такахаши совершили за две с половиной минуты катания, заработав 70,74 балла, а заодно статус сильнейшего дуэта своей страны, отобрав его у Мисато Комацубары и Тима Колето, тоже воспринималась, как событие нетривиальное, поскольку второй из дуэтов несколько лет целенаправленно готовился в Играм в Токио под руководством наиболее успешной танцевальной тренерской группы Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лозона и Ромэна Агенауэра.

Никакого преимущества, как выяснилось, этот опыт более раскрученной японской паре не принёс. А вот у нахально ворвавшихся в танцы новичков получилось в точности по Цезарю: пришёл, увидел, победил. Если кому-то это не пришлось по душе — их проблемы.

Итоговое шестое место Мурамото/Такахаши было скорее следствием не слишком высокого авторитета фигуристов у судей. Будь у дебютантов за спиной хотя бы год совместных международных выступлений, они вполне могли бы поспорить в этой компании за третью позицию, подобно тому, как это сделали в парном катании Миура/Кихира. Достаточно сказать, что базовая сложность японского танца оказалась третьей и всего на 0,01 ниже той, что продемонстрировали Синицина и Кацалапов. Хотя по качеству проката российские чемпионы мира выглядели выше всех похвал.

С Чок и Бейтс подопечных Александра Жулина разделили тем не менее всего 0,31. Американцы установили новый личный рекорд (86,02), на 3,47 улучшили результат, показанный на первом этапе Гран-при, хотя если судить по цифрам, до чемпионов мира Мэдисон и Эвану по-прежнему далековато: высшее достижение Никиты с Викой, датированное позапрошлым сезоном, составляет 88,73. Но в олимпийский сезон, как известно, тренеры и спортсмены боятся всего. Случайностей в том числе.