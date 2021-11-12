Галлямов обратил внимание на российские флаги на трибунах на Гран-при Японии

Чемпионы мира среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями после короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

По словам Мишиной, в Японии приятно выступать, так как болельщики всегда достают флаги тех стран, из которых приезжают спортсмены.

«Япония находится далеко от России, зрителей из России на соревнованиях нет, но нам приятно, что российские флаги всё же есть на трибунах. Выкладывались так, чтобы порадовать и судей, и зрителей», — цитирует Галлямова РИА Новости.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при Японии, установив личный рекорд — 78,40 балла.

Ранее Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались недовольны своим прокатом на Гран-при Японии.