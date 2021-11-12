Тарасова и Морозов остались недовольны своим прокатом на Гран-при Японии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились эмоциями от своего выступления в короткой программе на соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Впечатления не самые хорошие — сделана грубая ошибка, не получился прыжок. Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее», — цитирует Морозова ТАСС.

Он также ответил на вопрос о совместной работе с тренером Этери Тутберидзе. По его словам, кроме неё в их команде есть три специалиста, а тренируются они отдельно от фигуристов-одиночников.

«Она приходит к нам на лёд, почти весь день на льду проводит», — добавил Морозов.

Ранее сообщалось, что россияне Анастасия Мишиа и Александр Галлямов выиграли короткую программу на NHK Trophy, а Тарасова и Морозов стали вторыми.