Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на NHK Trophy, Тарасова и Морозов — вторые

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

Действующие чемпионы мира получили от судей 78,40 балла, что является их личным рекордом.

Второе место заняли другие россияне, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). Тройку лучших замкнули японцы Рику Миюра и Рюити Кихара (73,98).

Произвольную программу спортсмены представят 13 ноября.

Ранее олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва выразила уверенность, что весь мир будет следить за чемпионатом России по фигурному катанию.