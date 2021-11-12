Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на NHK Trophy, Тарасова и Морозов — вторые
Действующие чемпионы мира получили от судей 78,40 балла, что является их личным рекордом.
Второе место заняли другие россияне, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). Тройку лучших замкнули японцы Рику Миюра и Рюити Кихара (73,98).
Произвольную программу спортсмены представят 13 ноября.
Ранее олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва выразила уверенность, что весь мир будет следить за чемпионатом России по фигурному катанию.