Навка поддержала Слуцкую, которая пожаловалась на отсутствие пенсии
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Я с ней согласна. Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства», — цитирует Навку Teleprogramma.pro.
По её мнению, нужно давать олимпийским чемпионам одну сумму, а призёрам — немного меньше, то есть справедливо выдавать пенсию каждому спортсмену.
«Не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист, и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», — добавила Навка.
Ранее в Госдуме отреагировали на слова Слуцкой о том, что она не получает пенсию.