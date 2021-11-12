Навка поддержала Слуцкую, которая пожаловалась на отсутствие пенсии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой об отсутствии пенсии.

«Я с ней согласна. Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства», — цитирует Навку Teleprogramma.pro.

По её мнению, нужно давать олимпийским чемпионам одну сумму, а призёрам — немного меньше, то есть справедливо выдавать пенсию каждому спортсмену.

«Не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист, и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», — добавила Навка.

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Слуцкой о том, что она не получает пенсию.