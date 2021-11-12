Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии
- РИА Новости
«Моей эмоцией в завершении танца было: «Да, сделано, отлично!» Это был страстный танец. В любом случае сейчас я чувствую себя хорошо. Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает, мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствоваться», — цитирует Кацалапова РИА Новости.
Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла и лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии.
Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы.
Произвольный танец спортсмены представят 13 ноября.
Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух заявил, что Синицина и Кацалапов показали чемпионское катание.