Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, высказался после ритм-танца на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Моей эмоцией в завершении танца было: «Да, сделано, отлично!» Это был страстный танец. В любом случае сейчас я чувствую себя хорошо. Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает, мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствоваться», — цитирует Кацалапова РИА Новости.

Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла и лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы.

Произвольный танец спортсмены представят 13 ноября.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух заявил, что Синицина и Кацалапов показали чемпионское катание.