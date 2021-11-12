Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии

Короткая ссылка
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, высказался после ритм-танца на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.
Кацалапов рассказал о своём самочувствии после ритм-танца на Гран-при Японии
  • РИА Новости

«Моей эмоцией в завершении танца было: «Да, сделано, отлично!» Это был страстный танец. В любом случае сейчас я чувствую себя хорошо. Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает, мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствоваться», — цитирует Кацалапова РИА Новости.

Синицина и Кацалапов набрали 86,33 балла и лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира и Европы.

Произвольный танец спортсмены представят 13 ноября.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух заявил, что Синицина и Кацалапов показали чемпионское катание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить