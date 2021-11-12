Авербух заявил, что Синицина и Кацалапов показали чемпионское катание

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух восхитился выступлением российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио — NHK Trophy.

«Чемпионское катание, откатались чемпионы. И зрители встали. Это очень важно для спортсмена, значит, в зале была энергетика победителей, хорошего дорогого танца, с достоинством», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

По его мнению, российский дуэт просто прекрасен и сейчас для него важнее всего набирать форму.

«Когда рубашка у Никиты поднялась, были видны пластыри, у Вики тоже рука замотана. Но об этом не хочется говорить. Баллы вполне сопоставимы с теми, что получили французы Пападакис и Сизерон на предыдущем этапе», — добавил эксперт.

Произвольный танец спортсмены представят 13 ноября.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Японии. Они набрали 86,33 балла по итогам программы.