Разница в 13 кг и разговоры о фаворите: что происходит за день до поединка Емельяненко и Джонсона

Фёдор Емельяненко оказался почти на 13 кг легче своего будущего соперника Тимоти Джонсона, с которым он встретится на турнире Bellator 269 в Москве. Этот бой станет 47-м в карьере россиянина и первым за почти два года. Несмотря на существенную разницу в весе и возрасте между двумя оппонентами, Александр Емельяненко и Александр Шлеменко уверенно назвали Последнего Императора фаворитом предстоящей схватки, а глава промоушена Скотт Кокер пообещал обсудить с Фёдором следующий поединок.

23 октября Фёдор Емельяненко сразится с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269, который станет первым мероприятием промоушена на территории России. 45-летний боец не участвовал в поединках с декабря 2019 года, а перед своими болельщиками не дрался уже больше пяти лет.

Турнир пройдёт в Москве на «ВТБ Арене». Вечер смешанных единоборств будет примечателен также возвращением в клетку Виталия Минакова, не выступавшего уже 26 месяцев, и схваткой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана, но главным событием станет всё-таки бой Емельяненко и Джонсона. Организаторы получили разрешение на допуск не более 10 тыс. зрителей, и они надеются, что поединок Последнего Императора соберёт практически полные трибуны хоккейного стадиона.

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При этом однозначным фаворитом Емельяненко считаться никак не может. Легенде российского ММА уже 45 лет, и это достаточно солидный возраст для того, чтобы проводить поединки высокого уровня. Емельяненко не дрался почти два года, так что сейчас его форма может вызывать некоторые сомнения среди болельщиков. Сам же он ещё недавно утверждал, что чувствует себя отлично и провёл хорошую подготовку к бою.

Однако параметры его соперника стоит признать более предпочтительными. За то время, что Емельяненко отсутствовал в октагоне, Джонсон успел провести четыре боя в Bellator и одержать в них три победы. Единственное поражение по итогам пяти раундов он потерпел от Валентина Молдавского, когда они разыгрывали титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Джонсону сейчас 36 лет, и он является вторым номером в рейтинге Bellator.

По итогам официальной процедуры взвешивания, которая состоялась за день до схватки, у поклонников Емельяненко появился ещё один повод для беспокойства. Последний Император показал вес в 106,9 кг, в то время как Джонсон оказался почти на 13 кг тяжелее — вес американского бойца составил 119,7 кг. С тех пор как Емельяненко вернулся в ММА в 2015 году, он ещё не встречался с оппонентом, которому так значительно уступал в весе.

Впрочем, россиянину не привыкать встречаться с более габаритными соперниками. Больший вес относительно него делали и Мэтт Митрион, и Фрэнк Мир, и Куинтон Джексон, но только первый из них сумел нокаутировать Емельяненко, а остальные двое потерпели поражения.

Известный борец ММА Александр Шлеменко признался, что фаворитом боя всё равно считает Емельяненко и готов поставить на него свои деньги. Он уверен, что Последний Император будет хорошо смотреться на фоне своего соперника.

«Что плохого в том, что Фёдор выиграет и победит соперника, который младше его на девять лет? Выйдет и будет сильнее, будет быстрее, будет лучше дышать. Даже по фигуре Фёдор поинтереснее выглядит, чем Тимоти Джонсон. Я бы для себя такой выбор сделал. Джонсон — фаворит по ставкам? Так тогда надо деньги ставить на Фёдора. Пойду сейчас ставить. Тимоти Джонсон — это нестабильный боец. Он может как хорошо выступить, так и ужасно. Тут всё зависит от подготовки Фёдора, но, судя по загару и по фигуре, у него подготовка прошла отлично. Для меня фаворит Фёдор. Если посмотреть бой с Молдавским, меня там Тимоти Джонсон не очень впечатлил», — сказал Шлеменко «Матч ТВ».

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Российский спортсмен Александр Емельяненко не сомневается в победе своего брата. По его мнению, 45-летний боец обладает не только более сильными ударами, но и преимуществом в скорости, чем Джонсон похвастаться не может.

«Однозначно я буду болеть за брата, за Фёдора. Он выиграет этот бой, в этом у меня нет никаких сомнений. Желаю ему удачи и желаю завершить этот поединок без травм. Я думаю, что Фёдор его нокаутирует, скорее всего, во втором раунде. Первый раунд будет разведывательным, он даже не будет пытаться переводить в партер. Я знаю, что Джонсон — ударник, поэтому борьбы здесь будет мало. Фёдор будет постоянно работать в стойке, давить на американца, бить серийно, налетать как смерч. Будет, как ураган, сносить его в ринге своими нокаутирующими ударами», — сказал Емельяненко-младший «Всепроспорт».

С ним не согласен бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Депутат Госдумы считает, что форма Емельяненко становится хуже, хотя при этом он не исключает, что российский боец сумеет одержать победу в начале встречи.

«Емельяненко ждёт очень непростое испытание. Он не раз возвращался после пауз в карьере. Однако в 45 лет сделать это особенно тяжело. Очевидно, что былые кондиции он подрастерял. А Джонсон находится в расцвете сил по меркам ММА. Американец постарается затянуть поединок. Если дело дойдёт до чемпионских раундов, шансов у Фёдора немного. Значит, задача номер один — решить все вопросы в дебюте. Если Емельяненко победит, то в первом или втором раунде. Так давайте верить в такой сценарий. А точный прогноз на бой дать сложно. Всё зависит от того, чей план сработает. Надеюсь, всё-таки Фёдора», — цитирует Валуева «Плеймейкер».

Ещё один вопрос, который наверняка будет волновать болельщиков, касается дальнейшей карьеры Емельяненко. По контракту он должен провести ещё два боя с Bellator, однако если в субботу он потерпит поражение или получит серьёзную травму, то 47-й бой Последнего Императора может всё-таки оказаться последним. Президент промоушена Скотт Кокер отметил, что обсудит дальнейшие планы Емельяненко уже после его боя с Джонсоном.

«Да, мы планировали прощальное турне из трёх боёв. Но мы немного поменяли план из-за коронавируса. Я начал говорить о прощальном турне ещё в сентябре 2019 года, но коронавирус вмешался в дело. Я ценю, что Фёдор проявил такое терпение. И вот сейчас мы здесь. После поединка с Джонсоном мы обсудим с Фёдором, что будем делать дальше», — сказал Кокер «Чемпионату».