10-й хет-трик Роналду, осечка Украины и скандальная развязка в Албании: чем завершился 8-й тур отбора к ЧМ-2022

Криштиану Роналду оформил десятый хет-трик в сборной и обновил рекорд по забитым мячам за Португалию. Дания выиграла восемь матчей квалификации и досрочно пробилась в финальную стадию ЧМ-2022. Украина в шестой раз свела матч к ничьей и существенно осложнила себе задачу по попаданию в стыки. Швеция одолела Грецию и вновь вышла на первое место в своей группе, опередив Испанию. Англия не смогла переиграть Венгрию и подарила надежду Польше, которая теперь может напрямую выйти из группы.

Роналду продолжает бить рекорды

Сборная Португалии без особых проблем справилась дома с Люксембургом. Уже к 13-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль — оба мяча нападающий «Манчестер Юнайтед» забил с пенальти. Не смутила лидера сборной и просьба арбитра встречи француза Бенуа Бастьена перебить второй одиннадцатиметровый: Криштиану был хладнокровен.

После такого начала гости, которые и так мало на что претендовали в этой встрече, и вовсе рассыпались: ещё через четыре минуты забил Бруну Фернандеш.

Во втором тайме игра проходила под полным контролем хозяев. На 69-й минуте Жоау Пальинья забил ещё один мяч. А точку в матче поставил Роналду — 5:0, обновив мировой рекорд: теперь на его счету 115 голов за сборную Португалии. Форвард установил рекорд и по хет-трикам в майке сборной — нынешний стал для него десятым.

Однако радость от победы для португальских болельщиков остаётся неполной. Команда Фернанду Сантуша хоть и имеет матч в запасе, но продолжает идти второй в турнирной таблице группы А, уступая одно очко Сербии.

Команда Драгана Стойковича уже обеспечила себе участие в стыковых матчах — со счётом 3:1 во вторник был повержен Азербайджан. Дубль оформил Душан Влахович. А судьба прямой путёвки на чемпионат мира в Катаре решится в очном противостоянии соперников: 14 ноября Португалия дома примет Сербию. Чтобы в этом матче чувствовать себя комфортнее соперника, подопечным Фернанду Сантуша нужно в гостях обыграть ещё одного крепкого орешка — Ирландию.

Дания отобралась в Катар без потерь

В отличие от футболистов сборной Португалии, датчане уже могут открывать шампанское и начинать праздновать: команда стала второй европейской сборной после Германии, досрочно обеспечившей себе выход на чемпионат мира в Катаре, хотя впереди ещё два матча. Датчане выиграли восемь состоявшихся на данный момент матчей группы F, забив 27 мячей и не пропустив ни одного. Самый крупный счёт был зафиксирован в игре с Молдавией — 8:0.

Во вторник подопечные Каспера Юльманна в матче с Австрией забили всего один раз — отличился Йоаким Мехле, но и этого оказалось достаточно.

Второе место в группе F, скорее всего, займёт Шотландия, которая с большим трудом, но всё-таки смогла дожать во вторник Фарерские острова. На 86-й минуте отличился Линдон Дайкс. На четыре очка от британцев отстаёт Израиль, победивший Молдавию со счётом 2:1. Шансы попасть в стыки у команды, ведомой нападающим Эраном Захави, сохраняются, но выглядят больше теоретическими.

Польшу забросали бутылками в Албании

До этого тура достаточно просто и прозрачно всё было в группе I. Сборная Англии уверенно лидировала, а Польша и Албания боролись за зону стыковых матчей. Однако на «Уэмбли» чуть не сотворила сенсацию команда Венгрии. В середине первого тайма неаккуратно в своей штрафной сыграл Люк Шоу в борьбе с Лоиком Него и заработал пенальти в свои ворота, который реализовал Роланд Шаллаи. Уже через 13 минут англичане восстановили равновесие — забил Джон Стоунз. Однако с таким счётом встреча и закончилась — 1:1.

Ничья на «Уэмбли» оказалась на руку сборной Польши, которая выиграла очень непростой матч в Албании. На 77-й минуте Кароль Свидерский забил единственный мяч в этой встрече, а дальше на первый план вышли болельщики. В гостей с трибун полетели бутылки. Футболистам пришлось спуститься в подтрибунное помещение, пока фанаты сборной Албании не успокоились. Встречу в итоге доиграли, но неприятный осадок остался.

Польша благодаря победе всего на три очка отстаёт от Англии и сохраняет шансы напрямую выйти из группы. Подопечным Гарета Саутгейта в ноябре встречаться с Албанией и Сан-Марино, у Польши же в соперниках — Андорра и Венгрия.

Шансы Украины стали теоретическими

Существенно осложнила себе жизнь Украина. Команда Александра Петракова дома в шестой раз в рамках отбора сыграла вничью. На этот раз счёт 1:1 был установлен в домашнем противостоянии с Боснией и Герцеговиной. На гол Андрея Ярмоленко гости ответили ударом Анеля Ахмедходжича.

Украина пока идёт второй в группе D, но у неё остался всего один матч, в отличие от остальных соперников. В ноябре подопечным Петракова играть всё с той же неуступчивой Боснией и Герцеговиной, теперь на выезде. При этом только в случае победы украинская команда сохраняет шансы побороться за стыки. Первое место однозначно останется за Францией. А в борьбу за второе, скорее всего, вмешается Финляндия, которой для этого нужно набрать четыре очка в оставшихся двух матчах.

Испания может отправиться в стыки

Интересная ситуация сложилась и в группе B. Финалист Лиги наций, бронзовый призёр последнего чемпионата Европы сборная Испании может отправиться в стыковые матчи. По окончании отчётного тура продолжает лидировать сборная Швеции, которая во вторник уверенно обыграла Грецию — 2:0. Голы в этом матче забили Эмиль Форсберг и Александер Исак, а гости доигрывали его вдесятером после удаления Пантелиса Хацидиакоса.

Отставание испанцев небольшое, всего два очка, однако и соперники впереди серьёзные. Подопечным Луиса Энрике предстоит непростой выезд в Грецию, с которой дома испанцы смогли сыграть лишь вничью — 1:1. Впрочем, обладатель прямой путёвки в Катар, скорее всего, определится в очном противостоянии Швеции и Испании. При этом нельзя сбрасывать со счетов и Грецию, которая ещё не потеряла шансы пробиться в стыки.