Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче отбора ЧМ-2022
  • AP
  • © Joao Matos

Игра восьмого тура группы А, которая прошла в Фару, завершилась со счётом 5:0 в пользу команды с Пиренейского полуострова.

Криштиану Роналду оформил хет-трик (8, 13 и 87-я минуты). Форвард «Манчестер Юнайтед» в первом тайме реализовал два пенальти. Также мячи забили Бруну Фернандеш (17-я), Жоау Пальинья (69-я).

Португалия (16 очков) лидирует в группе. На втором месте идёт Сербия (14).

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть предложения от ряда инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

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