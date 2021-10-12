Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игра восьмого тура группы А, которая прошла в Фару, завершилась со счётом 5:0 в пользу команды с Пиренейского полуострова.

Криштиану Роналду оформил хет-трик (8, 13 и 87-я минуты). Форвард «Манчестер Юнайтед» в первом тайме реализовал два пенальти. Также мячи забили Бруну Фернандеш (17-я), Жоау Пальинья (69-я).

Португалия (16 очков) лидирует в группе. На втором месте идёт Сербия (14).

Ранее сообщалось, что у «Барселоны» есть предложения от ряда инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в приобретении форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.