Квалификация Германии, осечка Хорватии и гол Турции на 99-й минуте: как стартовал 8-й тур отбора к ЧМ-2022

Германия разгромила Северную Македонию и стала первой сборной, которая квалифицировалась на чемпионат мира. Хорватия потеряла очки в домашнем противостоянии со Словакией. Турция на 99-й минуте забила победный мяч в ворота Латвии и продолжила борьбу за попадание на мундиаль. А Армения на выезде уступила прямому конкуренту — Румынии — и понизила свои шансы на участие в стыках. Как начался восьмой тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Драма в Осиеке

По ходу отборочного турнира сборная Хорватии практически не теряла очков. Исключениями были поражение от Словении на старте квалификации и ничья с Россией в сентябре. Однако в решающий момент действующие серебряные призёры чемпионата мира дрогнули в домашнем противостоянии со Словакией. Впрочем, и соперник вышел на игру как на последний бой, ведь ему требовалась победа, чтобы сохранить шансы хотя бы на попадание в стыки.

Подопечные Златко Далича на протяжении всего поединка владели мячом (67%) и регулярно создавали опасные моменты. В общей сложности они нанесли 21 удар против шести у соперника, десять из которых пришлись в створ. В активе гостей — всего два, но оба оказались голевыми. В середине первого тайма Иван Шранц отличился после подачи со стандарта, а незадолго до перерыва Лукаш Гараслин поставил точку в редкой контратаке.

Хорваты оба раза находили в себе силы отыграться. Особенно примечательным получился гол Луки Модрича прямым ударом со штрафного. Оппонент выстроил стенку из пяти человек, ещё один лёг на газон, чтобы мяч не прошёл под ней. В итоге снаряд проскочил между двумя футболистами и оказался в сетке. А на 84-й минуте экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич с близкого расстояния поразил чужие ворота и, казалось, принёс своей команде важнейшую победу. Но судья, посовещавшись с коллегами на VAR, отменил гол из-за нарушения правил.

Камбэк в Риге

Турция едва второй раз по ходу квалификации не потеряла очки в противостоянии со скромной Латвией. В первом круге соперники разошлись миром (3:3), а во втором у фаворита в Риге долго не получалось открыть счёт. Команда нанесла 23 удара по чужим воротам, но никак не могла пробить Роберта Озолса, поймавшего кураж и совершившего шесть сейвов.

На 70-й минуте подопечные Штефана Кунца пропустили. Мерих Демирал срезал мяч в створ после навеса с фланга. Разумеется, такой результат никак не устраивал их, ведь в случае поражения «янычары» практически теряли надежду даже на попадание в стыки. В итоге ценой огромных усилий гости вырвали три очка. Очень помог быстрый ответный гол вышедшего на замену Сердара Дурсуна, который вынудил прибалтов занервничать.

Они прижались к своим воротам и в добавленное арбитром время пропустили ещё. Каспарс Дубра в своей штрафной ударил по ногам Дженгиза Ундера и дал повод судье после обсуждений с помощниками на VAR назначить пенальти, который реализовал Бурак Йылмаз. Так турки проявили характер и остались в борьбе за путёвки на мундиаль.

Хладнокровие в Осло

Ещё более важный матч в рамках группы G состоялся в Осло, где Норвегия принимала Черногорию. Скандинавы в преддверии октябрьских игр столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами, в частности остались без главной звезды и голеадора Эрлинга Холанда. Несмотря на это, они выступили достойно, набрав четыре очка из шести возможных.

В понедельник роль лидера на себя взял вингер «Саутгемптона» Мохамед Эльюнусси. Прежде он нечасто забивал за сборную, но в решающий момент оформил дубль. В середине первого тайма полузащитник с близкого расстояния головой отправил снаряд в сетку, а на 96-й минуте поставил точку в противостоянии. Гости же не только не сумели отличиться, но и ни разу не пробили в створ. Теперь они сохраняют лишь теоретические шансы на участие в стыках. Прямую путёвку в Катар скандинавы в последнем туре разыграют с Нидерландами, которые отправили шесть безответных мячей в ворота Гибралтара, но вмешаться в их спор ещё способна Турция.

Фиаско в Бухаресте

А вот сборная Армении в своей ключевой встрече потерпела поражение. Подопечные Хоакина Капарроса на выезде с минимальным счётом уступили прямому конкуренту — Румынии. Теперь уже никто и не вспоминает, что кавказский коллектив начал отборочный турнир с трёх побед подряд. К сожалению, далее последовала серия из пяти матчей без побед, куда вошли ничьи с Северной Македонией, Исландией и даже с Лихтенштейном.

Судьбу игры в Бухаресте решил гол Йонуца Митрицэ в середине первого тайма после подачи углового. Гости же до перерыва практически не угрожали чужим воротам и только после начали создавать хотя бы подобие подходов. А Капаррос настолько нервничал, что получил прямую красную карточку за споры с арбитром.

Впрочем, даже после поражения в Румынии Армения сохраняет шансы на участие в стыках. Ведь другого соперника команды в борьбе за второе место — Северную Македонию — дома разгромила Германия — 0:4. Таким образом, Бундестим не только взяла реванш за сенсационную осечку в марте, но и стала первой сборной, если не брать в расчёт Катар, квалифицировавшейся на чемпионат мира. Причём первая половина встречи в Скопье завершилась нулевой ничьей, но в дальнейшем фаворит не испытал никаких проблем. Тимо Вернер оформил дубль, а поставил точку 18-летний полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, для которого это дебютный гол в составе сборной.

Звезда в Казани

В октете E Чехия и Уэльс после встречи в Праге на прошлой неделе продолжили заочный спор за второе место в группе. Обе команды в понедельник на выезде оказались сильнее аутсайдеров. Белоруссия третий раз подряд приняла соперника по квалификации ЧМ-2022 в Казани на стадионе «Центральный» и вновь потерпела поражение — 0:2. Главным действующим лицом в составе чехов стал один из героев Евро-2020, Патрик Шик. Форвард «Байера» до перерыва отличился сам, а после ассистировал 19-летнему Адаму Гложеку.

В свою очередь, валлийцам пришлось помучиться в Таллине, хотя игра началась для них более чем удачно. Уже на 12-й минуте нападающий Киффер Мур буквально затолкал снаряд в сетку после подачи углового. Однако в дальнейшем эстонцы, которые в прошлом туре одержали первую победу в официальном матче в году, действовали достаточно смело и могли спастись, если бы не голкипер оппонента Дэнни Уорд.

Таким образом, Чехия и Уэльс продолжают идти вровень с отставанием от Бельгии на пять очков. У валлийцев имеется преимущество в виде матча в запасе, но с действующими призёрами чемпионата мира.