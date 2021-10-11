Петраков отказался комментировать ситуацию с Малиновским

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков отказался комментировать ситуацию с полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским.
Петраков отказался комментировать ситуацию с Малиновским
  • AP

«Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой. Как буду мотивировать игроков? Их не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас не нужно ничего говорить. Они всё знают, мы не можем даже играть вничью. Малиновский? Без комментариев», — цитирует Петракова Sport.ua.

13 октября сборная Украины проведёт матч против Боснии и Герцеговины во Львове. Начало — в 21:45 мск.

Напомним, что между Петраковым и Малиновским есть конфликт.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины холодно пообщался со СМИ на предматчевой пресс-конференции.

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