Тренер сборной Украины холодно пообщался со СМИ на предматчевой пресс-конференции
- Reuters
- © Gleb Garanich
По сообщению Sport.ua, Петраков холодно вёл себя с представителями СМИ. По информации источника, тренер мог обидеться на критику журналистов в связи с невызовом в сборную Украины полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
Напомним, что у Петракова и Малиновского появились разногласия.
Матч между сборными Украины и Финляндии пройдёт 9 октября. Начало — в 21:45 мск.
Ранее Валерий Масалитин прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).