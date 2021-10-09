Тренер сборной Украины холодно пообщался со СМИ на предматчевой пресс-конференции

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщался с журналистами в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Финляндией.

По сообщению Sport.ua, Петраков холодно вёл себя с представителями СМИ. По информации источника, тренер мог обидеться на критику журналистов в связи с невызовом в сборную Украины полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Напомним, что у Петракова и Малиновского появились разногласия.

Матч между сборными Украины и Финляндии пройдёт 9 октября. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Валерий Масалитин прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).