Далич заявил, что надеется выйти на чистое первое место в группе после матча со Словакией

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что матч с командой Словакии станет важнейшим в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года.

«Наша цель — набрать как можно больше очков и выйти на первое место в группе. Нужно набрать минимум 21 очко. Завтра, пожалуй, самый важный матч квалификации. У России сложная игра на выезде, и это наш шанс одержать победу и сделать шаг в сторону чемпионата мира», — цитирует Далича 24sata.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Россия 11 октября сыграет на выезде с о Словенией. В этот же день хорваты встрется в Осиеке со словаками.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем со Словенией заявил, что его команда не ставит перед собой минимальных задач.