Нидерланды разгромили Гибралтар в матче отбора ЧМ-2022 по футболу

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Сборная Нидерландов разгромила команду Гибралтара в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Нидерланды разгромили Гибралтар в матче отбора ЧМ-2022 по футболу
  • Reuters
  • © Eva Plevier

Игра группы G, которая прошла на поле стадиона «Де Куйп» в Роттердаме, завершилась со счётом 6:0 в пользу голландской команды.

В составе сборной Нидерландов Мемфис Депай оформил дубль (21-я и 45-я минуты). Также мячи забили Вирджил ван Дейк (9-я), Дензел Дюмфрис (48-я), Арно Груневелд (75-я), Дониэлл Мален (86-я).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия забил ударом через себя второй мяч в ворота сборной Словении.

 

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