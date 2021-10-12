Черданцев не уверен, что Дзюба сможет вписаться в сборную Карпина
- РИА Новости
«Не всякий игрок вписывается в этот микроклимат. Мы же не знаем, что думает на этот счёт сейчас Валерий Карпин. Может быть, Дзюба в его коллектив не вписывается. Может быть, там сложилась сейчас такая банда, которая так здорово празднует победу в раздевалке. А будет ли Дзюба так же петь «Валера, Валера?» — цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что в любом коллективе важна внутренняя атмосфера.
При этом Черданцев считает, что Дзюба может пригодиться любой команде. Дзюба — игрок с качествами, которых больше ни у кого нет.
«Тем более сейчас он уже набрал хорошую форму», — заключил он.
Ранее Черданцев предложил кандидатуру на позицию капитана сборной.