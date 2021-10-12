Черданцев предложил кандидатуру на позицию капитана сборной

Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что полузащитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы стать постоянным капитаном сборной России по футболу.

«Допустим, тот же Джикия уже несколько сезонов капитанит в одной из самых популярных команд страны, к которой приковано внимание большого числа людей. Кроме того, у Георгия абсолютно безупречная репутация. Не было у него в карьере каких-то таких моментов. Поэтому почему бы не он», — цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

Он считает, что к позиции капитана в национальной команде нужно относиться серьёзнее, поскольку капитан — особая фигура.

«Вспомните, кто раньше носил повязку. Нетто, Чивадзе, Дасаев, Онопко. Фигуры! Это большая честь быть капитаном», — сказал Черданцев.

Он предположил, что, возможно, Валерий Карпин ещё ищет подходящую кандидатуру, добавив, что сборная без капитана выглядит совсем неправильно.

Напомним, что в пяти матчах под руководством Карпина с капитанской повязкой выходили пять разных футболистов. До этого капитаном был Артём Дзюба, который отказался от вызова в сборную.

Ранее полузащитник Алексей Сутормин поделился эмоциями от статуса капитана сборной.