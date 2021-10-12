Черданцев предложил кандидатуру на позицию капитана сборной

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Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что полузащитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы стать постоянным капитаном сборной России по футболу.
Черданцев предложил кандидатуру на позицию капитана сборной
  • Reuters

«Допустим, тот же Джикия уже несколько сезонов капитанит в одной из самых популярных команд страны, к которой приковано внимание большого числа людей. Кроме того, у Георгия абсолютно безупречная репутация. Не было у него в карьере каких-то таких моментов. Поэтому почему бы не он», — цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

Он считает, что к позиции капитана в национальной команде нужно относиться серьёзнее, поскольку капитан — особая фигура.

«Вспомните, кто раньше носил повязку. Нетто, Чивадзе, Дасаев, Онопко. Фигуры! Это большая честь быть капитаном», — сказал Черданцев.

Он предположил, что, возможно, Валерий Карпин ещё ищет подходящую кандидатуру, добавив, что сборная без капитана выглядит совсем неправильно.

Напомним, что в пяти матчах под руководством Карпина с капитанской повязкой выходили пять разных футболистов. До этого капитаном был Артём Дзюба, который отказался от вызова в сборную.

Ранее полузащитник Алексей Сутормин поделился эмоциями от статуса капитана сборной.

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