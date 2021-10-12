Сутормин — о статусе капитана сборной России: это большая ответственность и честь

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Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал выездную победу над Словенией (2:1) в матче восьмого тура отборочного раунда к чемпионату мира — 2022, а также поделился эмоциями от статуса капитана команды в этой игре.
Сутормин — о статусе капитана сборной России: это большая ответственность и честь
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Конечно, сейчас у нас хорошее настроение и очень положительные эмоции. В этом микроцикле мы набрали шесть очков из шести возможных. Это отличный результат. Если в матче со словаками были определённые вопросы по качеству игры, то во встрече со словенцами мы выглядели гораздо лучше и победили абсолютно по делу. Да, сделали определённые выводы, внесли коррективы и заслуженно выиграли. Какие впечатления от того, что выводил сборную на поле в качестве капитана? Прежде всего это большая ответственность и честь. Сборная — это главная команда страны, потому, безусловно, чувствуешь дополнительную ответственность. Однако в команде много ребят, которые могли бы выйти на поле с капитанской повязкой. Здесь собраны лучшие футболисты России», — цитирует Сутормина Sport24.

27-летний игрок «Зенита» впервые вывел сборную на поле в качестве капитана.

Ранее Черданцев сравнил с детским садом ситуацию с капитанами сборной России.

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