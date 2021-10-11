Черданцев сравнил с детским садом ситуацию с капитанами сборной России

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на то, что вингер Алексей Сутормин стал уже пятым капитаном сборной России при главном тренере Валерии Карпине.

«История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой», — написал Черданцев в Twitter.

Сутормин вывел сборную России с капитанской повязкой в матче отборочного цикла ЧМ-2022 со Словенией.

До этого капитаном при Карпине уже становились Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев.

Ранее сообщалось, что сборная России в матче со Словенией пропустила первый мяч при Карпине.