Черданцев сравнил с детским садом ситуацию с капитанами сборной России

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Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на то, что вингер Алексей Сутормин стал уже пятым капитаном сборной России при главном тренере Валерии Карпине.
Черданцев сравнил с детским садом ситуацию с капитанами сборной России
  • AP

«История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой», — написал Черданцев в Twitter

Сутормин вывел сборную России с капитанской повязкой в матче отборочного цикла ЧМ-2022 со Словенией.

До этого капитаном при Карпине уже становились Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов и Далер Кузяев.

Ранее сообщалось, что сборная России в матче со Словенией пропустила первый мяч при Карпине.

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