Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна с 95-летием.

«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно поздравление для тебя — с 96-летием», — заявил Моуринью в видео, опубликованном на странице сборной России в Twitter.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». Также знаменитый футболист возглавлял команду в качестве главного тренера с 1960 по 1965 год и с 1967 по 1972 год.

В составе сборной СССР Симонян в 20 играх забил десять мячей.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал победу национальной команды в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.