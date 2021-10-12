Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием

Короткая ссылка
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поздравил бывшего игрока сборной СССР Никиту Симоняна с 95-летием.
Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно поздравление для тебя — с 96-летием», — заявил Моуринью в видео, опубликованном на странице сборной России в Twitter.

Симонян является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака». Также знаменитый футболист возглавлял команду в качестве главного тренера с 1960 по 1965 год и с 1967 по 1972 год.

В составе сборной СССР Симонян в 20 играх забил десять мячей.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал победу национальной команды в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить