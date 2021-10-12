Жирков поздравил сборную России с победой в Мариборе
- РИА Новости
«Поздравляю сборную с хорошим выступлением. Важно, что выиграли. Главное — заработать три очка и двигаться дальше. Решающая игра будет с хорватами. Всё будет определяться там. Желаю удачи!» — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».
После выездной победы над Словенией сборная России (2:1) с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.
Ранее известный российский специалист Валерий Непомнящий после победы сборной России над Словенией дал оценку игре команды и работе главного тренера Валерия Карпина.