Непомнящий: у сборной России будет характер, у Карпина он есть

Известный российский специалист Валерий Непомнящий после победы сборной России над Словенией (2:1) в отборочном матче ЧМ-2022 дал оценку игре команды и работе главного тренера Валерия Карпина.

«Всегда всё определяет результат. Выиграли, забили со стандартов — значит, этот элемент отработан. Другое дело, что и с игры были эпизоды. Фомин мог забивать, Смолов пробил. Хочется более качественного завершения атак. Что касается организации игры — понятно, что команда играет несколько по-другому, чем это было с бывшим тренером. Мне кажется, что когда мы из атаки в оборону переходим, то получается лучше, чем когда мы выходим в атаку. Думается, пока первый пас несколько затянут, начало атаки несколько затянуто. Имея впереди быстрых футболистов, мы не можем использовать их скорость, потому что есть лишние передачи. Это я придираюсь, но понимаю, что потенциал даже у этого состава достаточно высокий. Последнее хочу сказать в адрес тренера. Ни разу за время его работы от Карпина не прозвучало, что чего-то не хватает, когда на 70% состав обновляется. Это говорит о том, что у команды будет характер — и у тренера он есть. Потому мои поздравления — о недостатках говорить не хочется. Желаю завершающие два матча провести на этой же ноте», — цитирует слова Непомнящего Rusfootball.

После выездной победы над Словенией сборная России с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Ранее Самедов заявил, что Карпин даёт отличный результат для сборной России.