Самедов: Карпин даёт отличный результат для сборной России

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Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился впечатлениями от победы национальной команды над Словенией (2:1) в рамках отбора чемпионата мира — 2022.
Самедов: Карпин даёт отличный результат для сборной России
  • РИА Новости

«Хочу выделить всю команду. Каждый бился за страну, все молодцы. Со Словакией мы увидели одну игру, а уже со Словенией она была намного лучше. Гол Джикии был прекрасен, меня он очень порадовал. Карпин даёт отличный результат для нашей команды, потому что четыре победы, одна ничья и первое место в группе — это показатель. С такой Хорватией можно бороться за первое место. Я думаю, что мы это сделаем. Будет тяжело, но эта Хорватия не такая уж и сильная, всё в наших руках», — сказал Самедов Sport24.

После выездной победы над Словенией сборная России с 19 очками вышла на первое место в группе H. В параллельной встрече сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Ранее бывший игрок сборной Словении назвал российских футболистов, которые смогли бы выступать в Европе.

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