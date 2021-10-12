Бывший игрок сборной Словении назвал российских футболистов, которые смогли бы выступать в Европе

Бывший защитник «Шинника», «Томи» и сборной Словении по футболу Александр Радосавлевич после матча с Россией (1:2) в восьмом туре отборочного раунда к чемпионату мира — 2022 назвал российских футболистов, которые могли бы прямо сейчас заиграть в европейских клубах.

«Бакаев понравился, видно, что технически это очень хороший парень. Присутствует у него техника, которая требуется в Европе. У всех в полузащите России есть движение, бегут вперёд, возвращаются в оборону. Но при счёте 1:2 вы больше думали о том, как обороняться, потому у нас получались моменты и полумоменты. Что касается Джикии, то он и раньше выходил капитаном, его замечали. У него есть качество, он играет важную роль. Тоже мог бы где-то в Европе поиграть», — цитирует слова Радосавлевича «РБ Спорт».

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