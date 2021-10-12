СЭ: Головин начал заниматься по индивидуальной программе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал тренироваться по индивидуальной программе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». При этом субботний матч десятого тура Лиги 1 с «Лионом» 25-летний россиянин точно пропустит.

Россиянин получил травму бедра в матче девятого тура «Монако» — «Бордо» (3:0). В нынешнем сезоне Головин провёл семь матчей в чемпионате Франции, в которых забил два мяча и отдал одну передачу.

Ранее Булыкин выразил мнение, что на игре в атаке сборной России сказывается отсутствие Головина и Миранчука.