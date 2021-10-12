Черышев начал тренироваться перед игрой с «Барселоной»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе.

Черышев выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны», сообщает Sport.es.

Хавбек сборной России в сезоне-2021/22 провёл четыре матча за «Валенсию» и сделал две результативные передачи.

«Валенсия» 17 октября сыграет в гостях с «Барселоной» в матче девятого тура чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче четвёртого тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2023 года с командой Литвы.