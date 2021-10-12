Полузащитник «Спартака» Умяров получил травму в игре молодёжной сборной

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче четвёртого тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2023 года с командой Литвы.

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Умяров прихрамывая покинул поле на 64-й минуте. Вместо него вышел Тимур Сулейманов. Россия обыгрывает Литву со счётом 3:0. Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что в «Локомотив» нужно было назначить российского специалиста.