Полузащитник «Спартака» Умяров получил травму в игре молодёжной сборной
Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче четвёртого тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2023 года с командой Литвы.
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Умяров прихрамывая покинул поле на 64-й минуте. Вместо него вышел Тимур Сулейманов.
Россия обыгрывает Литву со счётом 3:0.
Ранее Ринат Билялетдинов заявил, что в «Локомотив» нужно было назначить российского специалиста.
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