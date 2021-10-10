Ринат Билялетдинов считает, что в «Локомотив» нужно было назначить российского специалиста

Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение немецкого специалиста Маркуса Гисдоля новым главным тренером железнодорожников.

«Как говорилось в фильме «Формула любви», длительное пребывание в России разжижает мозги. У меня здесь элемент юмора — как защитная реакция. Я всё-таки считаю, что надо обеспечивать работой наших многочисленных безработных тренеров, которые ожидают своего шанса. Я это знаю по себе, когда ты не один год сидишь в ожидании варианта, который будет интересен. Не просто время и деньги отрабатывать, а интересный проект, и неважно, в какой лиге. В России есть специалисты не хуже. Но вектор высшего руководства, понятно, нацелен туда. Потому появился тренер, который разговаривает с руководством на одном языке и одинаково воспринимает программу. Что из этого получится, время покажет. В «Динамо» пришёл немец Шварц — пока можно говорить, что угадали. Но нужно всё время следить, чтобы не было откатов назад. В случае с «Локомотивом» я буду не то чтобы соринку в чужом глазу искать, а буду пристально следить за любыми изменениями», — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Гисдоль заменит на посту главного тренера «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича, который накануне был отправлен в отставку.

Ранее Булыкин назвал тряпкой нового тренера «Локомотива».