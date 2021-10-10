Булыкин назвал тряпкой нового тренера «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера столичного клуба.

«Сразу позвонил друзьям в Германию, чтобы узнать про Гисдоля больше. Они сказали, что больше двух лет он нигде не задерживался, не любил иностранцев, и поэтому все удивились, что он приехал именно в Россию. Но для меня в этом нет никаких неожиданностей, потому что здесь есть Рангник. Поэтому эта тряпка будет работать ближайшее время в «Локомотиве», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

По мнению Булыкина, тренеру, который не бился за высокие места без значимых достижений, будет тяжело проявить себя в «Локомотиве».

«Посмотрим, как будет складываться связка Рангника и Гисдоля. После зимней паузы деятельность этой пары станет понятнее», — добавил он.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, в ближайшее время немец станет главным тренером команды.

Гисдоль работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» получил 17 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее «Локомотив» объявил об отставке сербского тренера Марко Николича.