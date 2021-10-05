«Локомотив» официально объявил об уходе Николича
- РИА Новости
«Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Клуб поблагодарил Николича и его штаб за работу в «Локомотиве». Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.
Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.
Ранее сообщалось, что Николич может возглавить «Лудогорец» после ухода из «Локомотива».