«Локомотив» официально объявил об уходе Николича

Тренер Марко Николич и московский «Локомотив» по обоюдному согласию расторгли контракт.

«Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Клуб поблагодарил Николича и его штаб за работу в «Локомотиве». Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

Николич возглавляет «Локомотив» с мая 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем сезоне после десяти туров Российской премьер-лиги красно-зелёные располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

Ранее сообщалось, что Николич может возглавить «Лудогорец» после ухода из «Локомотива».