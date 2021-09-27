Спасение на последних минутах и драма в серии пенальти: Россия проиграла Аргентине в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу

Сборная России потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира по мини-футболу от национальной команды Аргентины. Команды не выявили победителя в основное время: Леандро Куццолино в начале второго тайма открыл счёт, но Артём Антошкин восстановил паритет за несколько минут до конца. В овертайме подопечные Сергея Скоровича были близки к тому, чтобы вырвать победу, но Янар Асадов не реализовал десятиметровый. А в серии пенальти фортуна улыбнулась латиноамериканцам, чьи голкиперы отразили три удара из семи.

На первенство планеты по мини-футболу в Литву сборная России приехала в ранге действующего вице-чемпиона мира. На этот раз подопечные Сергея Скоровича горели желанием принести стране первое в истории золото мундиаля.

По ходу ЧМ отечественный коллектив неоднократно подтверждал статус одного из главных фаворитов. На групповой стадии он одержал три победы с общим счётом 17:3. Больше остальных пострадал Египет, пропустивший в стартовом матче девять безответных мячей. А вот Узбекистан сумел составить конкуренцию и вплоть до 35-й минуты удерживал ничью, но в итоге ничего не сумел противопоставить оформившему хет-трик Артёму Ниязову — 2:4. Наконец, потерпела ожидаемое поражение Гватемала — 1:4.

Соперник по 1/8 финала россиянам тоже достался не самый статусный — Вьетнам. Азиаты хотя и сражались достойно, но всё же уступили — 2:3. Складывалось впечатление, что подопечные Скоровича действовали с изрядной экономией сил. Плюс не принимал участия в матчах получивший травму Эдер Лима.

Однако в четвертьфинале они получили уже серьёзного оппонента — действующего чемпиона мира Аргентину. Именно альбиселесте обыграла Россию в финале предыдущего ЧМ — 5:4. В Литве «наши парни» имели великолепную возможность взять реванш. Впрочем, и южноамериканцы предыдущие стадии турнира прошли на одном дыхании: четыре победы с общим счётом 23:4. Даже первый раунд плей-офф они преодолели без проблем, разгромив Парагвай — 6:1.

С первых минут стало понятно, что ждать столь же результативной игры, как пять лет назад, от команд на этот раз не стоит. Скорее речь шла о футбольных шахматах. Напряжение в столь ответственном матче было высоким, а цена любой ошибки возрастала кратно.

Аргентинцы с ходу подавили россиян фирменным высоким прессингом, выбираться из-под которого оказалось очень непросто. Вдобавок пошли в ход традиционные латиноамериканские хитрости: зацепы, толчки, удары исподтишка и провокации. Подопечные Скоровича на них, к сожалению, реагировали. Даже обычно спокойный Андрей Афанасьев в самом дебюте встречи едва не набросился с кулаками на всю скамейку оппонентов. Следом Данил Давыдов потолкался с Кристианом Борруто и увидел перед собой жёлтую карточку.

Начало в целом получилось не слишком удачным для отечественного коллектива. Команда никак не могла наладить контроль мяча, а тактика с забросами вперёд на мощных столбов себя не оправдывала. Вдобавок один за другим совершались ненужные нарушения правил. В результате уже к середине тайма в пассиве «наших парней» значилось пять фолов, и любой следующий до перерыва заканчивался назначением пенальти. Разумеется, в такой ситуации приходилось действовать предельно осторожно.

Из плюсов стоит отметить возвращение Лимы, который до того на площадку в Литве не выходил. С появлением натурализованного бразильца конкретики в атаке стало гораздо больше. Один из лучших бомбардиров предыдущего мундиаля активно цеплялся за мяч и создал, пожалуй, самый опасный момент сборной в первой половине. Нападающий классно ушёл от опеки защитника и нанёс мощный удар в дальний угол. Соперников чудом спас Николас Сармиенто.

Аргентинцы свой шанс упустили чуть ранее. Анхель Клаудино убежал на рандеву с Дмитрием Путиловым, но пробил прямо ему в ногу. Да и в целом голкипер «Синары» действовал предельно надёжно.

А во втором тайме положение России стало ещё более критическим, поскольку действующие чемпионы мира спустя четыре минуты после его старта всё же открыли счёт. Неудивительно, что в игре, не богатой на моменты, отличиться одной из сторон помогло стандартное положение. Причём судья Энтони Райли назначил довольно спорный штрафной. Капитан Сергей Абрамов, страхуя партнёра, задел Леандро Куццолино, и тот сразу упал. При этом чуть ранее рефери в аналогичных ситуациях занял сторону Аргентины. В итоге сам пострадавший нанёс неберущийся удар в дальний угол.

После случившегося отечественный коллектив долгое время не мог прийти в себя. Казалось, футболисты просто не понимают, как им взломать насыщенную оборону соперника. А действующие чемпионы планеты играли предельно самоотверженно. Они, буквально бросаясь под мяч, успевали в подкатах блокировать практически все удары. Особенно хорош был опытный Дамиан Стаццоне, который не позволял российским нападающим сделать ни шагу. Да и Сармиенто на последнем рубеже явно поймал кураж.

Но на то, чтобы спастись, у подопечных Скоровича оставалось достаточно времени. Да и на скамейке ни на секунду не прекращалась работа. Например, намного больше времени на площадке стал проводить Лима. А главное — натурализованный бразилец постепенно «пристрелялся» к чужим воротам. Добавил энергии впереди и один из самых результативных футболистов отечественного национального первенства Артём Антошкин.

Аргентинцев же постепенно стали покидать силы, ведь действовать в столь энергозатратном стиле все 40 минут невероятно сложно. Отсюда пошли нарушения правил. И теперь уже соперник за шесть минут до конца основного времени заработал пятый фол.

А почувствовавшие слабость россияне всё же дожали альбиселесте. И символично, что сравнять счёт удалось как раз Антошкину. После ввода мяча из аута Иваном Чишкалой форвард буквально протолкнул снаряд мимо Сармиенто. Южноамериканцы взяли «челлендж», но повтор показал, что футболист не задел ногой рук вратаря и сыграл абсолютно чисто.

В дальнейшем вице-чемпионы планеты вполне могли дожать оппонента как в основное, так и в дополнительное время. Так, в начале первой пятиминутки коллектив Скоровича создал один за другим несколько опаснейших моментов. А вскоре настал и час икс. Лукас Боло-Алемани у чужой лицевой зачем-то нарушил правила на Янаре Асадове и подарил сборной России десятиметровый.

Это была великолепная возможность поставить точку в противостоянии. Исполнять пенальти отправился сам пострадавший, но пробил неудачно. Нападающий пытался отправить мяч между ног вратарю, но проводивший невероятный матч Сармиенто разгадал его замысел.

Несмотря на это, коллектив Скоровича продолжил давить. У аргентинцев же сил не осталось совсем. Тем более для них любой новый фол по-прежнему мог стать приговором. И в этой ситуации Матиас Рауль Лукуис пошёл на невероятный риск. За несколько минут до конца дополнительного времени он поменял вратаря на пятого полевого. И эта тактика себя оправдала. Наказать соперника россиянам не удалось, а аргентинцы до самого конца спокойно контролировали мяч.

Ну а серия пенальти вовсе превратилась в драму. В составе отечественной команды на «лотерею» ожидаемо вышел мощный Георгий Замтарадзе. Но он помочь сборной ничем не сумел и пропустил все три первых удара. Вдобавок свою попытку не реализовал капитан Абрамов. Тут же штаб вернул в ворота Путилова, и это сработало. Сначала главный герой встречи Стаццоне пробил в штангу, а затем Дмитрий сам парировал мощный выстрел Куццолино.

Забей следующим Чишкала, и Россия бы во второй раз подряд пробилась в полуфинал мундиаля. Однако проведший не лучшую игру футболист бесхитростно пробил на удобной высоте для вратаря, и Сармиенто вновь спас Аргентину. Далее пошла серия до первого промаха, и его, к сожалению, допустил Ромуло, который после первого тайма на площадке не появлялся. Очередной сейв Сармиенто поставил точку в этом матче и помог Аргентине продолжить поход за вторым титулом подряд. Отечественный коллектив же отправляется домой уже после четвертьфинала.